Fenerbahçe'de Jorge Jesus döneminin ardından gözler yeni teknik adamın kim olacağına çevrildi.
FENERBAHÇE HABERLERİ: Ali Koç'tan yıldız isme transfer şartı!
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Sarı-lacivertlilerde transferde sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Yaz transfer döneminde birden çok oyuncuyu listesine ekleyen yönetim buna göre bazı isimlere gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı. İşte son detaylar... FB SPOR HABERLERİ
Sarı-lacivertliler sezonu Türkiye Kupası'yla kapatırken transferde de durmak bilmiyor.
Yönetimin bazı isimlere gelen teklifleri değerlendirmesi bekleniyor.