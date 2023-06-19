FENERBAHÇE HABERLERİ: Ali Koç'tan yıldız isme transfer şartı!

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Sarı-lacivertlilerde transferde sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Yaz transfer döneminde birden çok oyuncuyu listesine ekleyen yönetim buna göre bazı isimlere gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı. İşte son detaylar... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 19.06.2023- 18:54