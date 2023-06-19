FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Edin Dzeko'da işlem tamam! İşte sözleşme şartları

Gelecek sezon için hücum hattına takviye yapmak isteyen Fenerbahçe'de gözler İtalya'ya çevrildi. Inter'in Boşnak yıldızı Edin Dzeko ile uzun zamandır ilgilenen sarı-lacivertliler, yıldız golcünün menajeri ile İstanbul'da görüştü. İki taraf sözleşme şartlarını konuştu ve aradaki pürüzleri giderdi. İşte Dzeko'nun imzalayacağı sözleşmenin detayları... | Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 19.06.2023- 06:40