Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Dzeko'nun menajeri Alessandro Lucci, dün İstanbul'a geldi.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Edin Dzeko'da işlem tamam! İşte sözleşme şartları
Gelecek sezon için hücum hattına takviye yapmak isteyen Fenerbahçe'de gözler İtalya'ya çevrildi. Inter'in Boşnak yıldızı Edin Dzeko ile uzun zamandır ilgilenen sarı-lacivertliler, yıldız golcünün menajeri ile İstanbul'da görüştü. İki taraf sözleşme şartlarını konuştu ve aradaki pürüzleri giderdi. İşte Dzeko'nun imzalayacağı sözleşmenin detayları... | Fenerbahçe haberleri
Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Dzeko'nun menajeri Alessandro Lucci, dün İstanbul'a geldi.
İtalyan menajer, sarı- lacivertli yönetimle sözleşmenin son detaylarını konuştu.
Taraflar yapılan toplantıda aradaki küçük pürüzleri de giderdi.