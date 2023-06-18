Fenerbahçe'de yeni sezon için transfer hareketliliği tüm hızıyla devam ederken, İtalyan medyasından iddialı bir haber geldi.
TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe pazarlık masasını kuruyor! Rota İtalya
Ziraat Türkiye Kupası zaferi ile sezonu noktalayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Sol kanat bölgesine takviye yapacak olan sarı-lacivertli ekip rotasını İtalya'ya çevirdi. Çizme basını ise Kanarya için flaş bir iddia ortaya attı. İşte haberin detayları... | Fenerbahçe haberleri
Takvim'in, İtalya'nın ünlü spor gazetesi La Gazzetta dello Sport'tan derlediği habere göre Fenerbahçe Bologna'nın Gambiyalı sol kanat oyuncusu Musa Barrow ile ilgileniyor.
FENER PAZARLIK İÇİN HAZIR
Haberde Fenerbahçe'nin bu transferde istekli olduğu ve çok kısa bir süre içinde Bologna Kulübü ile bonservis için masaya oturacağı belirtildi.