Fenerbahçe'yle yollarını ayıran Enner Valencia Brezilya'nın Internacional takımı ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Ekvadorlu yıldız oyuncu sarı lacivertlilere veda paylaşımı yaptı.
Valencia, Fenerbahçe kariyerinde 116 maçta 59 gol katkısı sağladı.
İŞTE VALENCIA'NIN PAYLAŞIMI;
Gracias @Fenerbahce siempre estarán en nuestros corazones 🔵🟡— EnnerValencia (@EnnerValencia14) June 12, 2023
Thanks Fenerbahce always in our hearts 🔵🟡 pic.twitter.com/lfcvQSH5wx
FENERBAHÇE'DEN TEŞEKKÜR MESAJI
Fenerbahçe Kulübü, Brezilya'nın Internacional ekibine transfer olan Enner Valencia için teşekkür mesajı yayımladı.
Teşekkürler Valencia— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) June 13, 2023
3 sezon boyunca formamızı terleten, bu sezon gösterdiği performans ile adını Fenerbahçe Tarihine yazdıran Enner Valencia'ya kulübümüze kattıkları için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz. pic.twitter.com/ocKnOyzKpI