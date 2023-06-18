Transfer operasyonuna devam eden Fenerbahçe ile ilgili İtalya'dan müthiş bir iddia geldi.
FENERBAHÇE HABERLERİ - İtalyanlar yazdı: Edin Dzeko'da mutlu son!
Bir süredir hücum hattına takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, Inter'in yıldız ismi Edin Dzeko'da uzun zamandır ısrar ediyordu. Boşnak futbolcuyu kadrosuna katmak için yoğun mesai harcayan sarı-lacivertli kurmaylar, mutlu sona yakın. İşte haberin detayları... | Fenerbahçe haberleri
Fotomaç'ın, İtalyan basınından derlediği habere göre Edin Dzeko'nun menajeri Lucci'nin İstanbul'a gittiğini ve sarı-lacivertli yönetim ile görüştüğünü duyurdu.
Dzeko'nun Inter kulübü ile sözleşmesi 30 Haziran'da bitiyor.