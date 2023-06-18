TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe istiyordu! İtalyan devi devreye girdi

Transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, savunma hattına takviye yapmak istiyor. Kadrosuna çok sayıda takviye düşünen sarı-lacivertliler, bir süredir görüştüğü isim için kötü haber aldı. Transferde Kanarya'da dev bir rakip geldi. İşte haberin detayları... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ)

Ali Genç| Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 18.06.2023- 20:45 Güncelleme Tarihi: 18.06.2023- 20:48