Sezonu Ziraat Türkiye Kupası zaferi ile noktalayan Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe istiyordu! İtalyan devi devreye girdi
Transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, savunma hattına takviye yapmak istiyor. Kadrosuna çok sayıda takviye düşünen sarı-lacivertliler, bir süredir görüştüğü isim için kötü haber aldı. Transferde Kanarya'da dev bir rakip geldi. İşte haberin detayları... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ)
Transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertli ekip, savunma hattına takviye yapmak istiyor.
Kanarya, bir süredir görüştüğü isim için kötü haber aldı.