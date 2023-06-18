Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Yıldız isim kararını verdi

Sezonun tamamlanması ile transfer harekatına geçen Fenerbahçe'de forvet arayışları başladı. Inter'in Boşnak yıldızı Edin Dzeko'yu transfer etmkek isteyen sarı-lacivertliler, İtalyan devinden bir diğer yıldız oyuncuyla da ilgileniyor. Ancak bu transferde önemli bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 18.06.2023- 21:13