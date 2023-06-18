Spor Toto Süper Lig'i 2. sırada bitiren Fenerbahçe gelecek sezonun planlaması doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.
Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Yıldız isim kararını verdi
Sezonun tamamlanması ile transfer harekatına geçen Fenerbahçe'de forvet arayışları başladı. Inter'in Boşnak yıldızı Edin Dzeko'yu transfer etmkek isteyen sarı-lacivertliler, İtalyan devinden bir diğer yıldız oyuncuyla da ilgileniyor. Ancak bu transferde önemli bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri
Spor Toto Süper Lig'i 2. sırada bitiren Fenerbahçe gelecek sezonun planlaması doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.
Sarı-lacivertliler, bir yandan teknik direktör sorununu çözmek için yoğun mesai harcıyor.
Bir yandan da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.