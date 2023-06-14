Fenerbahçe, Ryan Kent'i alarak transfere hızlı bir giriş yapmıştı.
TRANSFER HABERİ | Osayi yerine Kuzeyli! Fenerbahçe'den sağ bek hamlesi
Sezonu Ziraat Türkiye Kupası zaferi ile kapatan Fenerbahçe'de gözler sağ bek bölgesine çevrildi. Birçok İngiliz kulübü Osayi-Samuel ile ilgilenirken, sarı-lacivertli ekip Nijeryalı oyuncunun yerine B planını devreye sokmayı planlıyor. Kanarya, Osayi'nin yerini sürpriz bir isim ile doldurmanın peşinde. İşte haberin detayları... | Fenerbahçe haberleri
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 14.06.2023- 06:40
Sarı- lacivertliler kusursuz bir kadro kurmak için dört koldan saldırıyor.
Kanarya'da Bright Osayi Samuel en çok teklif alan oyuncuların başında geliyor.