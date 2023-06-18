Süper Lig'de yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla girecek olan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor.
Juan Cuadrado'dan Fenerbahçe'ye transfer cevabı! İşte o karar
Fenerbahçe'de yeni sezon transfer operasyonu tüm hızıyla devam ediyor. Sarı lacivertliler listesindeki adaylarla görüşmelerini sürdürüyor. Kanarya'nın transfer hedefindeki isimlerden birisi de Juventus'tan ayrılan Juan Cuadrado'ydu. İki taraf arasında temaslar devam ederken, 35 yaşındaki oyuncu sarı lacivertlilere transferiyle ilgili kararını verdi. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Sarı lacivertliler, teknik direktör konusunu kısa süre içinde çözüme kavuşturmak istiyor.
Yönetim hoca probleminin çözülmesinin ardından transferde daha net adımlar atacak.