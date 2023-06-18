Transferde operasyon için düğmeye basan Fenerbahçe, yeni sağ bekini İspanya'da buldu.
Fenerbahçe'ye bedava transfer! Resmen duyurdular
Transfer harekatını hummalı bir şekilde sürdüren Fenerbahçe ile ilgili sürpriz bir haber geldi. Sarı lacivertlilerin, bonservisini elinde bulunduran o yıldızı kadrosuna katmak istediği belirtildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Geçtiğimiz sezon şampiyonluğu Galatasaray'a kaptırarak taraftarını üzen sarı-lacivertliler önümüzdeki sene işini sıkı tutmak istiyor.
Türkiye Kupası'nı müzesine götürerek hasretini dindiren Kanarya'da kupa finalinin ardından teknik direktör Jorge Jesus ile yollar ayrıldı.