Fenerbahçe'ye bedava transfer! Resmen duyurdular

Transfer harekatını hummalı bir şekilde sürdüren Fenerbahçe ile ilgili sürpriz bir haber geldi. Sarı lacivertlilerin, bonservisini elinde bulunduran o yıldızı kadrosuna katmak istediği belirtildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 18.06.2023- 12:39