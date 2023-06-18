Fenerbahçe'de Olağan Mali Genel Kurul, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleşti.
Ersun Yanal'dan Fenerbahçe sözleri! Resmi teklif...
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, camiayı bilen Türk bir teknik direktörü takımın başına getireceklerini açıklaması sonrası gözler yerli adaylara çevrilmişti. Ali Koç'un sözlerinin ardından akıllara gelen isimlerden birisi de Ersun Yanal'dı. Deneyimli çalıştırıcı, Fenerbahçe ile ilgili açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Gergin geçen kurulda Başkan Ali Koç çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Koç, teknik direktör konusuna da açıklık getirdi.