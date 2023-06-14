Sarı - lacivertli ekibin gözbebeği Arda Güler'in durumu belirsiz.
Fenerbahçe'den Arda Güler'i ikna turu!
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe, buna karşın Ziraat Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertliler gelecek sezonun transfer planlamasına başlarken, devlerin radarında olan genç yetenek Arda Güler'i takımda tutmak için ikna turlarına başladı. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Jorge Jesus devam etse, kulüpten ayrılmaşı düşünen 18 yaşındaki yıldızın kalma ihtimali güçlendi.
Newcastle United ve Ajax'tan iyi teklifler var ancak başkan Ali Koç, büyük yeteneği en azından 1 sezon daha bünyelerinde tutmayı planlıyor.