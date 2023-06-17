TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den ters köşe! Yönetimden Portekizli hocaya 2 senelik sözleşme

Fenerbahçe'de teknik direktör konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor. Jorge Jesus ile yollarını ayıran sarı lacivertlilerin; Sergen Yalçın, Vincenzo Montella, Volkan Demirel ve Mircea Lucescu gibi isimlerle ilgilendiği belirtilmişti. Ancak Brezilya basınından bomba bir iddia geldi. Yönetimin, sürpriz bir çalıştırıcı için devreye girdiği ve 2 senelik sözleşme teklif ettiği öğrenildi. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)