TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe teklifini iletti! İtalyan ekibi ise...

Süper Lig'in sona ermesi ile takımlar transfer çalışmalarını sürdürüyor. Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe ise harekatına yoğun şekilde devam ediyor. Sağ kanada takviye yapacak olan sarı-lacivertliler, İtalyan yıldız için kulübüne teklifini iletti. İşte haberin detayları... | Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 17.06.2023- 06:40