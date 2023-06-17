Ziraat Türkiye Kupası zaferi ile sezonu noktalayan Fenerbahçe, hareketli günler geçiriyor.
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe teklifini iletti! İtalyan ekibi ise...
Süper Lig'in sona ermesi ile takımlar transfer çalışmalarını sürdürüyor. Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe ise harekatına yoğun şekilde devam ediyor. Sağ kanada takviye yapacak olan sarı-lacivertliler, İtalyan yıldız için kulübüne teklifini iletti. İşte haberin detayları... | Fenerbahçe haberleri
Kupa galibiyetinin ardından sarı-lacivertli ekipte teknik direktör Jorge Jesus, sözleşmesinin son ermesi ile görevinden ayrıldı.
Ardından Kanarya, sözleşmesini yenilemeyen Enner Valencia'yı International'e kaptırdı.