FENERBAHÇE HABERLERİ - İtalyan gazeteci açıkladı! Edin Dzeko ile anlaşma...

Ziraat Türkiye Kupası zaferi ile sezonu kapatan Fenerbahçe, transfer mesaisini sürdürüyor. Ennr Valencia'nın takımdan ayrılması ile forvet harekatını hızlandıran sarı-lacivertli ekip, Inter'in yıldız ismi Edin Dzeko ile görüşmelerini sürdürüyor. 37 yaşındaki golcü santrforu kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçeli kurmaylar, yoğun mesai harcıyor. İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla ise Boşnak golcü için flaş bir iddia ortaya attı. İşte haberin detayları... | Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 16.06.2023- 22:14 Güncelleme Tarihi: 16.06.2023- 22:36