Şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe, yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvadı.
TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Coutinho bombası!
SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de transfere dair sürpriz gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerin bir süredir gündeminde olan Philippe Coutinho için nabız yokladığı ve temaslara başlamak için fırsat beklediği öğrenildi. İşte detaylar... FB SPOR HABERLERİ
Ryan Kent'e imzayı attıran Edin Dzeko'yla da her konuda anlaşan sarı-lacivertliler, şimdi de gözünü Brezilya'nın yetiştirdiği en büyük yeteneklerden biri olan Philippe Coutinho'ya çevirdi.
Geçen sezon yaz transfer döneminde Barcelona'dan Aston Villa'ya transfer olan sambacı, sakatlık yaşamamasına rağmen istediği kadar süre alamadı.