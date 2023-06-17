A Milli Takımı ve Fenerbahçe'nin gözbebeği Arda Güler'in, Sarı- Lacivertli kulüpte kalıp kalmayacağı önümüzdeki günlerde netleşecek.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler ve Ali Koç bir araya gelecek! Gelecek sezon...
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Sarı-lacivertlilerde transfere dair sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Taraftarların en çok merak ettiği konu Arda Güler'in geleceği. Sarı-lacivertliler başkan Ali Koç ile Arda Güler arasında kritik zirve gerçekleşecek. FB SPOR HABERLERİ
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un milli maçlar sonrası 18 yaşındaki yıldız futbolcuyla bir araya gelmesi bekleniyor.
Başkan Koç'un bu görüşmede Arda Güler'i 1 yıl daha takımda tutmak isteyeceği öğrenildi.