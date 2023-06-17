Türk futbolunun önemli teknik direktörleri arasında yer alan Sergen Yalçın, 2020/21 sezonunda Beşiktaş'ın başında çifte kupa kazanmıştı.
İşte Sergen Yalçın'ın yeni takımı! Bunu kimse beklemiyordu
Fenerbahçe'nin hoca adayları arasında yer alan teknik direktör Sergen Yalçın ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Başarılı hocanın kısa süre içinde sarı lacivertlilere imza atacağı belirtilmişti. Ancak Sergen Yalçın için flaş bir takım devreye girdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra ismi birçok takımla anılmasına rağmen deneyimli teknik direktör tercihini dinlenmekten yana kullandı.
O dönemlerde birçok takımdan teklif aldığını doğrulayan Sergen Yalçın, kendisinin ilgisini çekecek bir teklif olmadığını belirtmişti.