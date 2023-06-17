Süper Lig'de sezonu ikinci sırada tamamlayan, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise mutlu sona ulaşan Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Edin Dzeko'da işlem tamam! İşte sözleşme şartları
Fenerbahçe, Enner Valencia ile yollarını ayırmasının ardından Edin Dzeko'yu gündemine almıştı. Yıldız golcüyle bir süredir görüşmelerde bulunan Kanarya, sonunda anlaşmaya vardı. Boşnak forvetin sözleşme süresi ve alacağı ücret de belli oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Yeni sezonu zirvede bitirerek şampiyonluk hasretine son vermek isteyen sarı-lacivertliler transferde gaza bastı.
Hareketli bir yaz transfer dönemi geçirmesi beklenen Kanarya, ilk takviyesini şimdiden yaptı.