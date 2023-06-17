FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Edin Dzeko'da işlem tamam! İşte sözleşme şartları

Fenerbahçe, Enner Valencia ile yollarını ayırmasının ardından Edin Dzeko'yu gündemine almıştı. Yıldız golcüyle bir süredir görüşmelerde bulunan Kanarya, sonunda anlaşmaya vardı. Boşnak forvetin sözleşme süresi ve alacağı ücret de belli oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 17.06.2023- 10:30