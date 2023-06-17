Fenerbahçe'den transferde Galatasaray taktiği! Kanarya'nın 2. yıldızı Manchester United'dan geliyor

Yeni sezona bomba transferlerle girecek olan Fenerbahçe'de çalışmalar sürüyor. İlk transferini Ryan Kent ile yapan Kanarya, ikinci hamlesini de yapmaya hazırlanıyor. Geniş bir transfer listesi bulunan sarı lacivertliler, Premier Lig devi Manchester United'da forma giyen sürpriz bir isme kanca attı. Fenerbahçe, dünyaca ünlü yıldızın transferini ise farklı bir formülle çözecek. İşte o futbolcu ve transferin detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 17.06.2023- 10:09