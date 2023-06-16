Fenerbahçe'de yaz transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte hareketlilik arttı.
TRANSFER HABERİ: Sevilla'dan Fenerbahçe'ye geliyor! Montella bizzat istedi
Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus ile yolların ayrılmasının ardından Vincenzo Montella ismi ön plana çıkmıştı. Sarı lacivertlilerle anlaştığı öne sürülen İtalyan hoca, Sevilla'da forma giyen eski öğrencisinin transfer edilmesini istedi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Spor Toto Süper Lig'de ligi ikinci sırada tamamlayan sarı-lacivertliler, Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürerek kupa hasretine son verdi.
Yeni sezon öncesi kadrosunda önemli değişiklikler yapmayı hedefleyen Kanarya, ilk transferini resmen açıkladı.