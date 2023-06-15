SON DAKİKA: Fenerbahçe İrfan Can Eğribayat'ın bonservisini aldı.

SON DAKİKA: Fenerbahçe İrfan Can Eğribayat'ın bonservisini aldı. Sarı-lacivertliler yapmışş olduğu açıklamada, "Göztepe A.Ş'den kiraladığı ve başarılı performansı ile dikkat çeken kalecimiz İrfan Can Eğribayat’ın satın alma opsiyonunu kullanmıştır. 2027 yılına dek sözleşme imzaladığımız oyuncumuza çubuklu formamız altında nice zaferler diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 15.06.2023- 19:33