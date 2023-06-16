Fenerbahçe, Enner Valencia'nın vedasının ardından golcü arayışlarına başladı.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Vincenzo Montella liste başına onu yazdı! İşte istediği golcü
Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe, Enner Valencia'nın ayrılığı sonrası golcü transferinde gaza bastı. Sarı-lacivertlilerde Vincenzo Montella'yla anlaşılması beklenirken, İtalyan çalıştırıcı o ismi liste başına yazdı. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe, Enner Valencia'nın vedasının ardından golcü arayışlarına başladı.
Birçok golcüyle ilgilenen sarı-lacivertlilerle ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.
Sarı-lacivertli ekip, Dzeko, Correa, Cuadrado ve kaleci Perin'in ardından İtalya Serie A'da forma giyen bir ismi daha gündemine aldı.