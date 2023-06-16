TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe transferde yarışa girdi! Juventus'un yıldızı için...

Sezonu Ziraat Türkiye Kupası zaferi ile noktalayan Fenerbahçe, rotasını transfere çevirdi. Jorge Jesus ile sözleşmesi sona eren Kanarya, teknik direktör arayışını sürdürüyor. Sarı-lacivertli kurmaylar diğer yandan kadrosunu kuvvetlendirmek için çalışmalara devam ediyor. Sağ kanada transfer yapmayı düşünen yönetim, gözünü Juventus'un yıldız ismine dikti. Ancak transfer yarışında güçlü ekipler de var. İşte haberin detayları... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ)

Ali Genç| Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 16.06.2023- 18:59 Güncelleme Tarihi: 16.06.2023- 19:00