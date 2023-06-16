Transfere hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, operasyona son sürat devam ediyor.
El Shaarawy'den Fenerbahçe kararı! Transfer olacak mı?
Transferin hızlı takımı Fenerbahçe'de önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertliler, Roma'da forma giyen Stephan El Shaarawy'yi gündemine almıştı. İtalyan ekibiyle haziran ayında sözleşmesi sona erecek yıldız oyuncu, sarı lacivertlilerle ilgili kararını verdi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Ryan Kent'i kadrosuna katan sarı-lacivertliler, İrfan Can Eğribayat'ın bonservisini aldı.
Jorge Jesus'un ayrılığının ardından teknik direktör arayışlarına başlayan Kanarya, İtalyan çalıştırıcı Vincenzo Montella'yı takımın başına getirmeye hazırlanıyor.