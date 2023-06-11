Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe ile Başakşehir kozlarını paylaşıyor. Dev final öncesi sarı-lacivertli ekipte teknik direktör Jorge Jesus açıklamalarda bulundu.

İŞTE JESUS'UN SÖZLERİ:

"Finaller her zaman ortadadır, onlardan daha iyi olduğumuza inanıyoruz ama bunu saha içinde göstermemiz gerekiyor. Taraftar ve oyuncular bu kupayı hak ediyor. Kupayı taraftarımıza armağan etmek istiyoruz, bunun için de elimizden gelen her şeyi yapacağız."

"Ligde sonuna kadar savaştık. Maalesef istediğimiz sonucu elde edemedik. Kupada da finale kadar geldik. Kazanmak istiyoruz. Başakşehir de güçlü bir takım. Ortada bir maç olacak. Umarım daha iyi olan taraf biz oluruz"