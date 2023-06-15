Fenerbahçe yönetimi gelecek sezon şampiyonluktan başka bir şey düşünmüyor.
Transferde düğmeye basıldı! Fenerbahçe'den 4 yıldız birden
Fenerbahçe, 9 yıllık kupa hasretini Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürerek dindirmişti. Önümüzdeki sezon ligde ipi göğüslemek ve şampiyon olmak isteyen sarı-lacivertlilerin transfer gündemi ise çok yoğun... Kanarya, 4 yıldızı birden renklerine bağlayarak gözdağı vermek istiyor. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe yönetimi gelecek sezon şampiyonluktan başka bir şey düşünmüyor.
Sarı-lacivertli kurmaylar, mutlu sona ulaşacak kadroyu kurma konusunda oldukça kararlı.
İlk transferini Ryan Kent ile yapan Kanarya, 4 yıldıza daha imza attırarak şov yapmanın peşinde.
İşte Fotomaç'ın haberine göre o isimler...