Fenerbahçe'de Başakşehir mesaisi!

Ziraat Türkiye Kupası final maçında Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 08.06.2023- 14:58