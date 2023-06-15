Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Jorge Jesus ile bir araya geldi

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Jorge Jesus ile bir araya geldi

Fenerbahçe ile yollarını ayıran Jorge Jesus, başkan Ali Koç ile bir araya geldi. Başkan Koç ve Jesus yemekte buluştu ve vedalaştı.

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 15.06.2023- 17:51