Transferin hızlı takımı Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.
TRANSFER HABERİ: 80 milyon Euro ödenmişti! Fenerbahçe devreye girdi
Fenerbahçe'de yeni sezon transfer çalışmaları sürüyor. Listesinde sayısız oyuncu bulunan Kanarya'da flaş bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz dönemlerde bonservisine 80 milyon Euro ödenen o yıldız, sarı lacivertlilerin transfer transfer rotasına girdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Gelecek sezon şampiyon olacak bir takım kurmayı hedefleyen yönetim, transferde gaza bastı.
Sarı lacivertliler, hem izleme komitesinin hem de menajerlerin önerdiği isimleri değerlendirmeye alınıyordu.