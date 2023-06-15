Şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor.
Fenerbahçe'ye büyük şok! Transfer için dünyaları istedi
Yeni sezon transfer harekatını sürdüren Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertlilerin transfer görüşmelerinde bulunduğu o futbolcu, Kanarya'dan dünyaları istedi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor.
Sarı-lacivertliler yeni sezona kaliteli bir kadroyla girmek istiyor.
Bu sezon özellikle savunmada büyük sıkıntı yaşayan ve kadrosunu iyi bir stoper ile güçlendirmeyi hedefliyor.