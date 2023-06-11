Yaz transfer döneminin hızlı takımlarından biri olması beklenen Fenerbahçe'de önemli gelişmeler yaşanıyor.
Fenerbahçe'den Wilfred Zaha pazarlığı! Yıldız oyuncunun istediği ücret ortaya çıktı
Sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'de transfer harekatı başladı. Kanat bölgesine takviye yapmak isteyen sarı-lacivertliler, Wilfried Zaha ile görüşmelerini sürdürüyor. Yıldız oyuncu, Kanarya'nın teklifini redetti. İşte Zaha'nın istediği rakam... | Fenerbahçe haberleri
Gelecek sezon için iddialı kadro kurmak isteyen sarı lacivertliler, yıldız oyuncular için kolları sıvadı.
Şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe, güçlü kadro oluşturma peşinde.