Jorge Jesus döneminin resmi olarak sona ermesinin ardından Fenerbahçe'de çok sıcak saatler yaşanıyor.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus sonrası adaylar belli oldu! listede 3 isim..
Ziraat Türkiye Kupası'nı evinde götüren Fenerbahçe, Jorge Jesus ile yollarını ayırdı. Sözleşmesi sona eren tecrübeli hocadan sonra teknik direktörlük koltuğuna kimin geçeceği ise merak konusu. Ancak sarı-lacivertli ekibin listesinde 3 isim bulunuyor. 2 hoca ile görüşen yönetim, diğer çalıştırıcı ile temas kuracak. İşte haberin detayları... | Fenerbahçe haberleri
Yeni teknik direktörü bir an önce belirlemek için kolları sıvayan Başkan Ali Koç'un temasları tüm hızıyla sürüyor.
Takvim'de yer alan habere göre önceki gün Mircea Lucescu ile telefonda bir görüşme yapan Ali Koç dün de listedeki bir başka isim olan Abdullah Avcı ile bir araya geldi.