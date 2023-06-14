Süper Lig'de yeni sezonda şampiyonluğa ulaşmak isteyen Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor.
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den 2 yıldız için İtalya'ya çıkarma! Herkes Dzeko derken...
Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak yeni sezon öncesi moral bulan Fenerbahçe, transferde flaş gelişmeler yaşıyor. Sarı lacivertliler ilk hamlesini Ryan Kent'i kadrosuna katarak yapmıştı. Inter'den Edin Dzeko ile de ilgilenen Kanarya'nın, gizli transfer hedefleri ortaya çıktı. Yönetimin, İtalya Ligi'ni kasıp kavuran 2 yıldız için devreye olduğu ortaya çıktı. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Jorge Jesus ile vedalaşan sarı lacivertliler, kısa süre içinde yeni hocasını açıklayacak.
Yönetim, teknik direktör konusunun haricinde transfer çalışmalarını da hızlı şekilde sürdürüyor.