Rodrigo Becao'dan Fenerbahçe'ye haber var! Transfer...

Rodrigo Becao'dan Fenerbahçe'ye haber var! Transfer...

Gelecek sezon kaliteli bir takım oluşturacak Fenerbahçe'de, transfer operasyonu hız kazandı. Defans hattına takviye yapmak isteyen Kanarya, Rodrigo Becao'yu listesine almıştı. Brezilyalı stoperden, sarı lacivertlilere müjdeli bir haber geldi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 14.06.2023- 11:16