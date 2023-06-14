Yeni hoca onay verdi! Fenerbahçe'ye Bayern Münih'ten dev transfer

Bu sezon transfer döneminin en iddialı takımı olmaya hazırlanan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Yeni sezonda kaliteli bir kadro oluşturmak isteyen yönetimin, şu ana kadar adı hiç duyulmamış sürpriz bir isim için devreye girdiği ortaya çıktı. Transferde bomba yıldızlarla ilgilenen sarı lacivertliler, Alman devi Bayern Münih'te forma giyen o futbolcu için harekete geçti. Transfere Kanarya'nın yeni hocası da onay verdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 14.06.2023- 09:38