Bu sezon transferin hızlı takımı olan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Yeni hoca onay verdi! Fenerbahçe'ye Bayern Münih'ten dev transfer
Bu sezon transfer döneminin en iddialı takımı olmaya hazırlanan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Yeni sezonda kaliteli bir kadro oluşturmak isteyen yönetimin, şu ana kadar adı hiç duyulmamış sürpriz bir isim için devreye girdiği ortaya çıktı. Transferde bomba yıldızlarla ilgilenen sarı lacivertliler, Alman devi Bayern Münih'te forma giyen o futbolcu için harekete geçti. Transfere Kanarya'nın yeni hocası da onay verdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Sezonun bitmesinin ardından transfer dönemine yoğunlaşan sarı lacivertliler, ilk olarak Ryan Kent'i kadrosuna katmıştı.
Yönetim, Rangers ile sözleşmesi sona eren yıldız oyuncunun transferini resmen açıkladı.