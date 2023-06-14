Fenerbahçe, transferde ilk resmi imzayı bonservisi elinde olan İngiliz futbolcu Ryan Kent'e attırdı.
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin Dzeko teklifi ortaya çıktı! İmza parasıyla beraber toplam rakam...
Sezonu Ziraat Türkiye Kupası ile kapatan Fenerbahçe'de transfer harekatı başladı. Sarı-lacivertli ekip forvet hattına Inter'in yıldız ismi Edin Dzeko'yu katmak istiyor. Golcü oyuncu ile görüşen Kanarya, dudak uçuklatan bir teklif yaptı. İşte Fenerbahçe'nin, Boşnak oyuncu için yaptığı teklif... | Fenerbahçe haberleri
Kanarya'da çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.
Kadroyu dünyaca ünlü bir forvetle takviye etmek isteyen SarıLacivertliler'de Edin Dzeko sesleri yükseliyor.