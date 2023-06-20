Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nda, Kostas Antetokounmpo'yla yollar ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe'nin 2022-23 sezonu kadrosunda yer alan sporcumuz Kostas Antetokounmpo ile yollarımız ayrılmıştır. Fenerbahçe ailesine verdiği katkılardan dolayı Kostas Antetokounmpo'ya teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz" denildi.

Kostas Antetokounmpo'ya teşekkürlerimizle

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— Fenerbahçe Beko (@FBBasketbol) June 20, 2023