FENERBAHÇE HABERLERİ: Arda Güler'in annesinden flaş paylaşım!

Avrupa devlerinin radarında olan Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'in annesinden flaş bir paylaşım geldi. Arda'nın annesi Serap Güler sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Her seçim bir vazgeçiştir." ifadelerini kullandı. | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 15.06.2023- 01:17