Montella yıldız ismi Fenerbahçe'ye çağırdı! Transferde gündemi sarsacak iddia

Fenerbahçe'de hem teknik direktör hem de oyuncu transferi konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor. Jorge Jesus'un ayrılığı sonrası harekete geçen yönetim, Sergen Yalçın, Mircea Lucescu, İsmail Kartal ve Vincenzo Montella gibi isimleri gündemine almıştı. İtalyan basını ise sarı lacivertlilerin teknik direktör ve futbolcu transferine dair bomba bir iddia ortaya attı. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)

Kubilay Açıkgün| Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 14.06.2023- 13:18 Güncelleme Tarihi: 14.06.2023- 13:29