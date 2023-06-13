Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışını Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nı evine götürdü.
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Yıldız ismin yeni adresi...
Sezonu Ziraat Türkiye Kupası zaferi ile tamamlayan Fenerbahçe'de gözler kadro planlamasına çevrildi. Teknik direktör Jorge Jesus'un gidişi sonrası transferde kendi rotasını çizen sarı-lacivertli kurmaylar, takımda ayrılacak ve kalacak isimleri belirlemeye başladı. Kanarya'da yıldız isim takımdan ayrılacak. İşte haberin detayları... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ)
Başakşehir'i finalde 2-0 mağlup eden sarı-lacivertli ekip sezonu kupa ile kapattı.
Ancak Kanarya'da teknik direktör Jorge Jesus, mücadeleden sonra sözleşmesinin bitmesi üzerine kulüpten ayrıldı.