TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Yıldız ismin yeni adresi...

Sezonu Ziraat Türkiye Kupası zaferi ile tamamlayan Fenerbahçe'de gözler kadro planlamasına çevrildi. Teknik direktör Jorge Jesus'un gidişi sonrası transferde kendi rotasını çizen sarı-lacivertli kurmaylar, takımda ayrılacak ve kalacak isimleri belirlemeye başladı. Kanarya'da yıldız isim takımdan ayrılacak. İşte haberin detayları... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ)