Fenerbahçe Abdullah Avcı ile ön görüşme gerçekleştirdi

SON DAKİKA SPOR HABERİNE GÖRE: Fenerbahçe, Jorge Jesus'un ardından yeni hoca konusunda görüşmelerini sürdürüyor. Sarı-lacivertliler buna göre Abdullah Avcı ile ön görüşme gerçekleştirdi.

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 13.06.2023- 12:11 Güncelleme Tarihi: 13.06.2023- 12:20