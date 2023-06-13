Fenerbahçe Abdullah Avcı ile ön görüşme gerçekleştirdi
SON DAKİKA SPOR HABERİNE GÖRE: Fenerbahçe, Jorge Jesus'un ardından yeni hoca konusunda görüşmelerini sürdürüyor. Sarı-lacivertliler buna göre Abdullah Avcı ile ön görüşme gerçekleştirdi.
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 13.06.2023- 12:11 Güncelleme Tarihi: 13.06.2023- 12:20
Listedeki adaylar; Vincenzo Montella, Abdullah Avcı, Sergen Yalçın, Mircea Lucescu ve İsmail Kartal.
NTV'de yer alan haberde yönetim, Abdullah Avcı ile bir ön görüşme gerçekleştirdi. Son olarak 2021-2022 sezonunda Trabzonspor'u şampiyonluğa taşıyan 59 yaşındaki çalıştırıcı Fenerbahçe'ye detaylı bir sunum yapacak.
Adana Demirspor ile sözleşmesi sona eren Vincenzo Montella'nın temsilcisi ile de ilk temas kuruldu ve beklentileri soruldu.