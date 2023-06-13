TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Diego Rossi sürprizi! Ryan Kent...

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Sarı-lacivertlilerin yeni sezon öncesi transfer pazarı oldukça hareketli geçecek gibi duruyor. Yönetim bu noktada ilk olarak Ryan Kent hamlesini açıklamıştı. Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un vazgeçilmesi olan Rossi için ise sürpriz bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 13.06.2023- 09:44