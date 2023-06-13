Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor başkanı Murat Özkaya gündeme dair TRT Spor'a konuştu.
FENERBAHÇE HABERLERİ: Başkan transferi açıkladı! "Umut Nayir ile ilgileniyorlar"
SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Yeni sezon öncesi transferde birçok takımın gündeminde olan Umut Nayir için bonservisinin bulunduğu Eyüpspor'da başkan Murat Özkaya'dan sürpriz transfer açıklaması geldi. Özkaya, Nayir için Süper Lig devinin ilgilendiğini söyledi. İşte detaylar... FB SPOR HABERLERİ
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 13.06.2023- 15:55
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor başkanı Murat Özkaya gündeme dair TRT Spor'a konuştu.
Başkan Özkaya, play-off sürecinden gelecek sezon ve transfere dair dikkat çeken ifadeler kullandı.
İŞTE ÖZKAYA'NIN SÖZLERİ:
Sezon ortasında 14 puan fark olunca oyuncularıma rehavete kapılmayın Mart'ta şampiyon olalım dedim.