Fenerbahçe'de büyük umutlarla başlayan Jorge Jesus dönemi sona erdi.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Jesus'la ipler böyle koptu... Ayrılık talebi ondan gelmemiş!
Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe, Başakşehir'i 2-0 mağlup etti ve kupayı müzesine götürdü. Mücadeleden sonra sarı-lacivertli ekipte teknik direktör Jorge Jesus, sözleşme yenilemeyeceğini belirtti ve ayrıldığını açıkladı. Ancak ayrılık talebi Portekizli çalıştırıcıdan gelmedi. İşte haberin detayları... | Fenerbahçe haberleri
Tecrübeli çalıştırıcı kupa zaferiyle sonuçlanan Başakşehir maçının ardından ayrılık kararını açıkladı.
Portekizli hocayı bu sürece saha sonuçlarından çok, saha dışında yaşananlar götürdü.