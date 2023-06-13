FENERBAHÇE HABERLERİ - Jesus'la ipler böyle koptu... Ayrılık talebi ondan gelmemiş!

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jesus'la ipler böyle koptu... Ayrılık talebi ondan gelmemiş!

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe, Başakşehir'i 2-0 mağlup etti ve kupayı müzesine götürdü. Mücadeleden sonra sarı-lacivertli ekipte teknik direktör Jorge Jesus, sözleşme yenilemeyeceğini belirtti ve ayrıldığını açıkladı. Ancak ayrılık talebi Portekizli çalıştırıcıdan gelmedi. İşte haberin detayları... | Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 13.06.2023- 06:40