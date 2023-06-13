TRANSFER HABERİ: Ali Koç'tan şampiyonluk kadrosu! Görüşmeler başladı...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de yeni sezon transfer hamleleri için başkan Ali Koç işe koyuldu. Koç'un görüştüğü ve görüşeceği isimler ise taraftarları heyecanlandırdı. Sarı-lacivertlilerde bazı yöneticiler bile 'bu sezon başka bir sezon olacak' demeye başladılar. İşte o yıldızlar... FB SPOR HABERLERİ

Mehmet Cem Çakır| Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 13.06.2023- 11:57 Güncelleme Tarihi: 13.06.2023- 11:58