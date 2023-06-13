Şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe, yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak adına kolları sıvadı.
TRANSFER HABERİ: Ali Koç'tan şampiyonluk kadrosu! Görüşmeler başladı...
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de yeni sezon transfer hamleleri için başkan Ali Koç işe koyuldu. Koç'un görüştüğü ve görüşeceği isimler ise taraftarları heyecanlandırdı. Sarı-lacivertlilerde bazı yöneticiler bile 'bu sezon başka bir sezon olacak' demeye başladılar. İşte o yıldızlar... FB SPOR HABERLERİ
Sezonu ikinci tamamlayan sarı-lacivertliler, Avrupa'da Konferans Ligi'nde boy gösterecek.
3 kulvarda yarışacak geniş ve kaliteli bir kadro kurmak isteyen Kanarya, operasyon için düğmeye bastı.