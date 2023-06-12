Fenerbahçe 2022-2023 sezonunu 2. sırada tamamladı.
Jorge Jesus gitti! Fenerbahçe'de yeni hoca için 4 aday
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Sarı-lacivertliler sezonu Ziraat Türkiye Kupası kazanarak kapatırken Jorge Jesus yeni sezonda takımda olmayacağını maçın ardından açıkladı. Başkan Ali Koç ise bu konu hakkında gündemine 4 teknik direktörü aldı. İşte son detaylar... FB SPOR HABERLERİ
Fenerbahçe 2022-2023 sezonunu 2. sırada tamamladı.
Sarı-lacivertliler, Süper ig'de 36 maçta 25 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet elde etti.
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Başakşehir'i 2-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.