İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA
Kulübümüz, Glasgow Rangers ile sözleşmesi sona eren Ryan Kent ile 4 yıllığına anlaşmaya varmıştır. Resmi sözleşme oyuncumuzun sezon başı kampı için ülkemize geldiğinde yapılacak sağlık kontrollerinin ardından imzalanacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
İŞTE KENT'İN İLK SÖZLERİ:
Yeni sezon ile ilgili konuşmak gerekirse, Fenerbahçe'nin hedeflerine ulaşabilmesi konusunda, takımımızın başarılı olması için elimden geleni yapacağım. İlk hedefimiz, önümüzdeki ay oynayacağımız Süper Kupa olacak.
Yeni sezonun ilk videosu geldi 💛💙☺️ pic.twitter.com/qMAEbipNH3— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) June 12, 2023