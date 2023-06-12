Fenerbahçe Ryan Kent'i resmen açıkladı

SON DAKİKA SPOR HABERİ: Fenerbahçe Ryan Kent transferini resmen açıkladı. Kent yapmış olduğu ilk açıklamada, "Yeni sezon ile ilgili konuşmak gerekirse, Fenerbahçe'nin hedeflerine ulaşabilmesi konusunda, takımımızın başarılı olması için elimden geleni yapacağım." dedi.

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 12.06.2023- 14:07 Güncelleme Tarihi: 12.06.2023- 14:25