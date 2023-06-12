Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir'i 2-0 mağlup ederek kupayı müzesine götüren Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.
Yönetimden taraftara dünya yıldızı! İşte Fenerbahçe'nin yeni transferi
Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürerek sezonu mutlu kapatan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Kanarya, Jorge Jesus'un takıma veda etmesinin ardından sıcak saatler geçiriyor. Sarı lacivertliler Avrupa'dan birçok önemli futbolcuyla temas halindeydi. Bu doğrultuda yönetimin, Premier lig devi Arsenal'de forma giyen o yıldız için harekete geçtiği belirtildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Sarı lacivertliler, kupa finalinde zorlu rakibini Michy Batshuayi'nin attığı gollerle devirerek 9 sezon sonra kupa kazandı.
Kanarya'da karşılaşma sonrası sıcak da bir gelişme yaşandı.