TRANSFER HABERİ: İşte Fenerbahçe'nin Dominik Livakovic planı! İspanyollar masadan kalktı

Transfer harekatını sürdüren Fenerbahçe'nin uzun süredir peşinden koştuğu Hırvat file bekçisi Dominik Livakovic'le ilgili sıcak bir haber geldi. Başarılı kaleciyle ilgilenen Villarreal, Dinamo Zagreb ile anlaşamadı. Bu gelişme sonrası sarı lacivertlilerin transfer planı belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 11.06.2023- 06:40