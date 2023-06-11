Fenerbahçe'nin transferde öncelik verdiği mevkiler arasında kaleci var.
TRANSFER HABERİ: İşte Fenerbahçe'nin Dominik Livakovic planı! İspanyollar masadan kalktı
Transfer harekatını sürdüren Fenerbahçe'nin uzun süredir peşinden koştuğu Hırvat file bekçisi Dominik Livakovic'le ilgili sıcak bir haber geldi. Başarılı kaleciyle ilgilenen Villarreal, Dinamo Zagreb ile anlaşamadı. Bu gelişme sonrası sarı lacivertlilerin transfer planı belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe'nin transferde öncelik verdiği mevkiler arasında kaleci var.
Sarı-lacivertli yönetim, Altay Bayındır'ın sözleşmesini uzatmıştı.
Milli kaleciyle 4 yıllık yeni mukavele imzalanmıştı.